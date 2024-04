Germania | da oggi la cannabis è legale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 aprile 2024) 16.02 Entra in vigoreinla legge che legalizza laper uso ricreativo. Secondo le nuove norme i maggiorenni potranno portare con sé fino a 25 grammi die coltivare in casa fino a tre piante per il consumo privato. Inoltre nell'arco di un mese potranno comprarne fino a 50 grammi. In seguito sarà possibile coltivare lain club no-profit che potranno avere fino a 500 membri i quali pagheranno quote associative in base al consumo. Inlaper uso terapeutico ègià dal 2017.