Germania | aumentano le reclute minorenni nell’esercito | nel 2023 i 17enni sono stati il 10 | 6% dei neo-arruolati

Rabiot, nessun discorso ancora per il rinnovo, la Champions influirà - Per Adrien Rabiot, non c'è ancora nessun discorso avanzato per il rinnovo di contratto, la Champions influirà ovviamente. Le concorrenti ci sono dalla premier, ...tuttojuve

Lo smog toglie il sonno, ma cuore e polmoni restano le prime «vittime» - Fra le conseguenze dell’inquinamento atmosferico ci sono anche quelle sul sistema nervoso e l'insonnia, con peggioramento della depressione e persino del riposo notturno ...corriere

Prezzi degli immobili in Germania: nel 2023 un calo senza precedenti - I prezzi degli immobili in Germania sono crollati nel 2023. La colpa è dell'aumento dei tassi di interesse. Ecco le previsioni per quest'anno ...ilmitte