Gaza | oggi vertice virtuale Usa-Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 aprile 2024) 12.15 Usa eterrannoun incontroper discutere le alternative proposte dall'amministrazione Biden all'operazione militare chevuole lanciare sulla città di Rafah, nel sud della Striscia di. Lo hanno fatto sapere funzionari americani e israeliani. L'incontro sarà in videoconferenza.Alla guida dei colloqui il consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Sullivan, ministro israeliano degli Affari strategici,Dermer,e il consigliere nazionale per la sicurezza di,Hanegbi.