Galli | «L’Inter è la più forte | col Milan 6-7 punti di distacco ci sono»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’ex portiereha parlato deltra Inter e. A detta sua, i nerazzurrisuperiori a tutti, ma sul gap effettivo lo riduce. SUPERIORE ? Giovannia Radio Anch’io Sport sulla differenza tra i cugini: «è sicuramente la squadra piùdel campionato.? Era riuscito due anni fa a recuperare con quell’altalena in classifica, ma quest’annoha avuto continuità e regolarità nel conquistare. Chi vince il campionato è quella squadra che mantiene una certa regolarità e una certa cadenza loro lo hanno mantenuto. Se non cieffettivamente 14di, ma sei o sette in questo momento ci ...