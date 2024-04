Galli | «Italiano in cresciti | Inter superiore al Milan»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Giovanni, ex portiere, ha parlato di diverse tematiche tra cui la Fiorentina, il divario tra leesi e Vicario Giovanni, ex portiere die Fiorentina tra le altre, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 di vari argomenti riguardanti il calcio. FIORENTINA – «Questo inizio di 2024 per