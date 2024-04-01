Galatasaray-Hatayspor martedì 02 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Galatasaray-Hatayspor (martedì 02 aprile 2024 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 1 aprile 2024) Trentunesimo turno di Superlig turca e riparte la sfida a distanza tra il Galatasaray di Okan Buruk e il Fenerbahce. In questo turno è il cimbom a iniziare giocando in casa contro l’Hatayspor di Volkan Demirel.  Il 2024 è stato un anno eccezionale per i giallorossi, con 2 grosse macchie: il KO di Praga, scellerato e costato l’eliminazione in Europa League, e quello contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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