Galatasaray-Hatayspor martedì 02 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Galatasaray'da 5 futbolcu sari kart sinirinda! Hatayaspor'la 8. randevu... - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda Galatasaray, yarin evinde oynayacagi Hatayspor ile ligde 8. kez karsi karsiya gelecek.hurriyet.tr

Fernando Muslera, tarihe geçmeye hazirlaniyor - Fernando Muslera, Galatasaray ile oynadigi 499 mücadelede kalesinde 533 gol gördü. Muslera, bu süre zarfinda 178 karsilasmada da kalesini gole kapadi. Bu sezon sari-kirmizililarin oynadigi 47 resmi ma ...habervitrini

Galatasaray'in Uruguayli file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçin... - Galatasaray'in Uruguayli file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçinda oynamasi durumunda sari-kirmizililarla 500. resmi karsilasmasina çikacak. Galatasaray'in deneyimli kalecisi Fernando Muslera, ...kamu3