Galatasaray-Hatayspor martedì 02 aprile 2024 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Galatasaray-Hatayspor (martedì 02 aprile 2024 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 1 aprile 2024) Trentunesimo turno di Superlig turca e riparte la sfida a distanza tra il Galatasaray di Okan Buruk e il Fenerbahce. In questo turno è il cimbom a iniziare giocando in casa contro l’Hatayspor di Volkan Demirel.  Il 2024 è stato un anno eccezionale per i giallorossi, con 2 grosse macchie: il KO di Praga, scellerato e costato l’eliminazione in Europa League, e quello contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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  • Galatasaray Hatayspor

    Trentunesimo turno di Superlig turca e riparte la sfida a distanza tra il Galatasaray di Okan Buruk e il Fenerbahce. In questo turno è il cimbom a iniziare giocando in casa contro l’Hatayspor ... (infobetting)

Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor! Iste muhtemel 11'ler - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasinda taraftari önünde Hatayspor'u konuk edecek. Iste kritik maç öncesi Galatasaray - Hatayspor muhtemel 11'leri.milligazete.tr

Galatasaray bombayi patlatti! Efsane futbolcunun oglu Galatasaray'a evet dedi: 52 gol 43 asist... - Nisan ayina girilmesiyle transfer çalismalarina baslayan Süper Lig'in lideri Galatasaray, efsane futbolcunun ogluyla simdiden el sikisti. Aslan, ilk bombayi resmen açiklamak için geri sayima geçti.karar

Galatasaray Hatayspor muhtemel 11 Süper Lig 31. Hafta - Milli maç arasinin ardindan Süper Lig karsilasmalari kaldigi yerden devam ediyor. Süper Lig’de yeni hafta karsilasmalari bugün basliyor. Galatasaray, bu aksam sahasinda Hatayspor’u konuk edecek.habergazete

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