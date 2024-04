Frey | «Sommer leader silenzioso! Privilegio aver giocato per l’Inter»

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sebastian, intervistato per il Matchday Programme di Inter-Empoli, ha parlato così della squadra allenata da Simone Inzaghi. Un commento, inoltre, su cosa significhino per lui i colori nerazzurri STUPITO –commenta cosìdi Inzaghi: «Questa Inter mi piace tanto perché vedo un progetto vincente e una squadra competitiva. Ci sono tantiri che mi hanno stupito, credo che Calhanoglu abbia avuto una bellissima evoluzione da quando veste la maglia nerazzurra, ha raggiunto un livello di grande maturità è oggi è uno dei migliori nel suo ruolo.? È un portiere di grande esperienza, unche trasmette tanta serenità ai suoi compagni, il reparto difensivo ha grandi numeri ed è merito di tutta la squadra». EMOZIONI – ...

