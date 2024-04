Frana sull' autostrada A23 | chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba Traffico bloccato e code

La Spezia, 31 marzo 2024 - Una Nuova chiusura per la strada provinciale 25 a Sesta Godano, che mette in comunicazione Liguria e Toscana attraversando l'Alta Val di Vara . Da questa mattina un ... (lanazione)

Una "bomba d'acqua" a Milano, con il capoluogo lombardo che ha registrato vari allagamenti in diverse zone, forti temporali in Piemonte e disagi dalla Liguria al Veneto. Il maltempo previsto per ... (ilgiornaleditalia)

Frana sulla A23, danneggiati tre veicoli: autostrada chiusa nel tratto tra Carnia e Pontebba - Il fatto causato dalle forti piogge registrate in settimana e che si sono ulteriormente intensificate nelle ultime ore ...messaggeroveneto.gelocal

Una Frana causa la chiusura della Statale 21 della Maddalena nel tratto tra Aisone e Vinadio - Circolazione stradale tuttora interrotta. L’esondazione di un rio ha interessato la zona del campo da calcio di Limone Piemonte ...targatocn

Italia divisa in due anche per Pasquetta, pioggia al centro-nord e sole al sud - Non si ferma l'ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed E ...rainews