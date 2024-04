Frana in autostrada | traffico in tilt e veicoli bloccati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nelle prime ore del mattino di oggi, 1 aprile, un evento imprevisto ha colpito i pendolari e i viaggiatori della A23 Udine-Tarvisio, causando non pochi disagi. Unaha temporaneamente chiuso il trattole tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni, segno tangibile delle sfide che la natura può improvvisamente lanciare alle infrastrutture umane. Il distaccamento di rocce, verificatosi all’altezza del km 64, nel comune di Amaro, è stato causato dalle intense piogge che hanno martellato la zona nell’ultima settimana, aggravandosi nelle ore recenti. Questo fenomeno ha provocato la caduta di detriti rocciosi e grossi massi sulla carreggiata, come testimoniato dalle foto diffuse dai vigili del fuoco. Fortunatamente, nonostante tresiano rimastia seguito dello smottamento, non si ...