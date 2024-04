Formia Pasqua | cinghiale in giro nell’ospedale “Dono Svizzero” | criticità e polemiche VIDEO

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di lunedì 1 aprile 2024)– Per molti aveva fame, per alcuni altri aveva fatto incetta di uova dicon gli inevitabili disagi gastroenterologici per alcuni ancora avrebbe fatto voluto sottoporsi ad una visita specialistica prenotata chissà da quando ma, complice il ritorno all’ora legale, aveva sbagliato appunto ora e, soprattutto, giorno. I social – come avviene in L'articoloin”,Temporeale Quotidiano.