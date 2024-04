Formazioni ufficiali Venezia-Reggiana | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ledi, sfida valida per la 31ª giornata di. I lagunari vogliono confermare il secondo posto in classifica alle spalle dell’imprendibile Parma.12ª a 37 punti e a due punti dalla zona playoff occupata dal Brescia. Calcio d’inizio in programma alle ore 15.00 al Pierluigi Penzo. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.