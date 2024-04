Formazioni ufficiali Sassuolo-Udinese | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ledi, match valido per la 30esima giornata di. Neroverdi in grande difficoltà, ma con la salvezza ancora a portata di mano, al punto che una vittoria permetterebbe loro di lasciare la penultima posizione. Ha invece qualche punto di margine la squadra di Cioffi, che ha però vinto soltanto 4 gare in stagione (peggio solo la Salernitana) e non può sbagliare ancora. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00 di lunedì 1 aprile: ecco le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.