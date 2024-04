Formazioni ufficiali Lecce-Roma | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ledi, match valido per la 30esima giornata di. La prima di Gotti è stata un successo, ma la strada per la salvezza è ancora lunga e c’è bisogno di punti. Va a caccia della vittoria anche la, determinata a tenere il passo delle squadre che la precedono per continuare a sognare l’Europa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00 di lunedì 1 aprile: ecco le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.