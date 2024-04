Formazioni ufficiali Lecce-Roma | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

(Di lunedì 1 aprile 2024), ledella sfida in programma al “Via del Mare”. Ecco le scelte dei due allenatori. Tutto pronto al “Via del Mare” per la sfida tra. Il lunedì di Pasquetta ha uno snodo cruciale nel match tra i salentini e i capitolini, a caccia di punti preziosi per centrare i rispettivi obiettivi. De Rossi ha sciolto l’ultimo dubbio di formazione: Dybala c’è ma partirà inizialmente dalla panchina. Al suo posto agirà Baldanzi che, supportato da Zalewski, agirà alle spalle di Romelu Lukaku. Gotti si affida invece al solito 4-3-3; la novità più importante riguarda Piccoli, che parte titolare al centro dell’attacco. Di seguito le scelte ...

