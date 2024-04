Fordos | «Il calcio è la mia vita! Inter? Impressionata da uno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Beatrix Förd?s, difensore in forza all’Women, ha parlato al Matchday Programme di-Empoli. Questo il suo racconto IDOLO – Questo il racconto di: «Da piccola guardavo tante partite dicon mio fratello e sognavo di giocare in un grande stadio davanti a tanti tifosi e ho lavorato tanto per questo. Ilnon è solo la mia prima passione, è la mia, quello che voglio e sogno di fare ogni giorno: ho realizzato quasi subito che sarebbe stato qualcosa che avrei amato profondamente. Oggi in campo credo che un mio punto di forza sia la calma, la capacità di riflettere e agire, nel mio ruolo è fondamentale. Nel mondo delci sono tanti riferimenti a cui guardare, per esempio per me Stefanie van der Gragt è stata un esempio, una grande ...