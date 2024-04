Fiorentina-Milan | Ordine | “Trionfo degli sprechi Se non fosse per Maignan …”

Jovic Milan: traguardo raggiunto contro la Fiorentina, il futuro è tutto da scrivere - Entrato nel secondo tempo di Fiorentina Milan, Jovic ha raggiunto un traguardo. Il futuro del serbo è tutto da scrivere All’82’ di Fiorentina Milan, Pioli ha deciso di sostituire Olivier Giroud con ...milannews24

TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Milan 1-2 - Un'ottima Fiorentina si arrende alla distanza al Milan. Al Franchi il match valevole per la trentesima di Serie A, termina 2-1 per i rossoneri, in vantaggio a inizio ripresa con ...firenzeviola

Lecce-Roma, De Rossi: “Abbiamo sofferto tanto. Derby Partita sentitissima e difficile, come sempre” - Sono queste le parole a Dazn, di Daniele De Rossi, tecnico della Roma, che ha parlato al termine del pareggio contro il Lecce. L'allenatore sottolinea la brutta prestazione dei suoi e parlaa del conta ...sportpaper