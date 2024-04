Fiorentina-Milan | Chukwueze festeggia con Leao sui social | FOTO

(Di lunedì 1 aprile 2024)1-2, altra vittoria per i rossoneri.è stato protagonista della partita. La sua gioia consui

Matteo Gabbia , difensore italiano del Milan, ha pubblicato la sua gioia per la vittoria contro la Fiorentina. Ecco il post social (pianetamilan)

Gianluca Di Marzio , noto giornalista, si è espresso sulla vittoria del Milan contro la Fiorentina. I rossoneri hanno vinto per 2-1 consolidando il secondo posto. Grande protagonista della partita è ... (pianetamilan)

Il Milan piazza il colpo dal Real Madrid: manca solo l’ufficialità - Il Milan di ritorno dalla sosta delle nazionali è riuscito a portare a casa la sua quarta vittoria di fila in campionato contro la Fiorentina. Si tratta dell’ennesimo risultato positivo registrato in ...spaziomilan

COPPA ITALIA, Al Franchi arbitra Mariani, Massa… - Sono stati resi noti gli arbitri delle semifinali di Coppa Italia: Juve-Lazio a Massa. Maurizio Mariani dirigerà Fiorentina-Atalanta merrcoledi alle 21 al Franchi.firenzeviola

TJ - JUVENTUS-Milan PRIMAVERA 0-1, male i bianconeri, i playoff adesso sono un miraggio - Male i bianconeri, soprattutto nel primo tempo, contro un Milan che, invece, si porta a quota 43 punti in classifica, restando in piena lotta per un posto nella post season. Decisivo, oggi, il golden ...tuttojuve