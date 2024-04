Fiorentina | contro l’Atalanta torna Bonaventura Arbitrerà Mariani

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Assente in campionato per squalifica, Jacka disposizione e si riprende la maglia da titolare. Rispetto alla squadra opposta tre giorni fa al Milan saranno di nuovo in campo dal 1' Luca Ranieri e Kayode in difesa, Arthur a centrocampo e Sottil in uno dei due ruoli di esterno offensivo. Italiano deve aver compreso quali sono stati gli errori fondamentali (soprattutto aver schierato Dodò su Leao) L'articolo proviene da Firenze Post.