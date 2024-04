Fiordaliso e Rosanna Fratello a Sanremo con una canzone ispirata ai Perletti | “L’abbiamo scritta insieme”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 aprile 2024)è entrata al Grandecon le idee chiare: “Ho fatto ben nove Festival di. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro“. E così potrebbe essere. O almeno ci spera. In una recente diretta su Instagram realizzata con Stefano Miele, la cantante ha confessato di aver già scritto un brano d’amore che presenterà alla commissione artistica del prossimo Festival. Un pezzo nato in collaborazione cone che è stato scritto a quattro mani proprio da loro. “Io edentro la Casa ci siamo trovate e ci siamo proprio divertite, è un’amica che continuo tutt’ora a sentire. Sia io che lei abbiamo un conto in sospeso col Festival died entrambe ci vogliamo tornare. Ma non da ospiti, proprio in gara. Abbiamo l’età giusta per ...