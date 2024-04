Film in uscita prossimamente al cinema

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dai suoi albori, ilnasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la salatografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Ancora adesso è così: nonostante alcune fase di crisi e l’avvento dei nuovi media e, soprattutto, della piattaforme streaming, ilrimane innanzitutto un’esperienza da vivere immergendosi nel buio della sala, la quale rimane il fulcro di ciò che, non a caso, è ancora adesso definito il grande schermo. Unaccompagna ogni spettatore verso un altro mondo, regalandogli qualcosa di straordinario e, spesso, unico. Ad accrescere ...

È stata resa nota da Sony la data di uscita di Here , il nuovo film di Robert Zemeckis. La pellicola arriverà il 15 novembre a New York e Los Angeles, il 22 novembre in altre città e infine il 27 ... (screenworld)

In occasione del l'uscita in digitale di Il Colore Viola , il musical candidato all'Oscar, la Warner Bros. Pictures mette a disposizione gratis in streaming i primi dieci minuti del lungometraggio su ... (comingsoon)

Amici cinefili eccoci al consueto appuntamento con le novità in uscita nei cinema italiani. Il mese di aprile ci offre diverse chicche in e alcune peraltro molto attese. In uscita il 4 aprile , due ... (lopinionista)

Jack Black si candida a un ruolo per un Film di GTA: “Perché non ci hanno ancora pensato” - L'attore, vero e proprio mattatore del cinema americano, si è candidato per un ruolo nel possibile Film di GTA: "Perché non l'hanno ancora fatto ...fanpage

Eddington, rumor: il nuovo Film di Ari Aster con Joaquin Phoenix è uno zombie-movie - Le riprese di Eddington, il nuovo Film di Ari Aster, sono in corso in New Mexico. I dettagli sulla pellicola con Emma Stone e Joaquin Phoenix sono blindatissimi ma... colpo di scena! Potrebbe essere t ...comingsoon