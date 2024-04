Felipe Anderson Milan | Ibra scende in campo | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilè tornato a pensare aper la prossima stagione: il contratto in scadenza agevolerebbe l’arrivo Ilè tornato a pensare aper la prossima stagione: il contratto in scadenza agevolerebbe l’arrivo. In particolar modo, come riporta Il Messaggero, Zlatanhimovic vorrebbe capire i margini per arrivare al brasiliano, considerato un