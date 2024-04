Fedez riceve l’ennesimo smacco da Luis Sal

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 1 aprile 2024) La questione tra i due ex soci potrebbe essere più articolata del previsto. TraSal e, infatti, ci sarebbe in atto addirittura una battaglia legale per stabilire le sorti del podcast Muschio Selvaggio, attualmente fermo. Eccoche lo youtuber starebbe per fare all’ex socio.Sal econtinuano la loro diatriba nelle sedi opportune. Il rapper e lo youtuber circa un anno fa, infatti, hanno deciso di dividere le loro strade e adesso il futuro di Muschio Selvaggio è affidato nelle mani dei magistrati, o quasi. Molto presto peròSal potrebbe compiere un gesto di grande impatto per l’ex collega. EnnesimotraSal e, foto Instagram – VelvetGossipContinua lo scontro ...