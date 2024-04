Federica Cifola | marito | vita privata dell’attrice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 aprile 2024), attrice con una carriera trentennale sulle spalle lavora tra cinema, tv (dove ha costruito un duo di successo con Paola Minaccioni) e teatro Oggi l’artista sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera ealla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Romana, classe 1971 si approccia al teatro quando appena diciannovenne interpreta la protagonista de Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello. Durante la sua carriera interpreta per autori quali Bertolt Brecht, Nikolaj Vasil’evi? Gogol’ e lavora assiduamente con la collega e amica Paola Minaccioni., la collaborazione con Paola Minaccioni Con lei, in particolare, conduce il programma radiofonico Venite già mangiati su RTL 102.5, e Piedi ...