Federcepi Costruzioni presenta un report sul Superbonus e attacca il ministro Giorgetti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 aprile 2024), la federazione che rappresanta circa 10.000 piccole e medie imprese di costruzione in tutta Italia, critica le ultime novità sule come soprattutto siano interpretati i dati. “In questi giorni, a seguito degli allarmi lanciati dalsul buco creato dalè iniziata una campagna di disinformazione che non ha precedenti. Tutti hanno colpevolizzato il110% come la causa di tutti i mali dell’economia italiana. Si è enfatizzato il meno 7,2 per cento del rapporto deficit/Pil (migliorato rispetto allo scorso anno), e si sono tenuti nascosti tutti i dati positivi del comunicato Istat che, di fatto, certifica che il110 non ha arrecato alcun danno al Bilancio dello Stato. Anzi a ...