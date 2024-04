Farris | «Acerbi? Saputa la sua verità schierati con lui! Lo sapevamo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Anche in conferenza c’èal posto di Inzaghi, rimasto senza voce al termine di Inter-Empoli. Dalla sala stampa del Meazza, tutte le parole dell’allenatore in seconda sul posticipo della trentesima giornata di Serie A. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Massimilianonel post partita di Inter-Empoli. Come ha visto la partita di? Il percorso l’abbiamo seguito un po’ tutti. C’è stato un polverone mediatico, aspettavamo che tornasse per sentire quello che ci doveva dire. Quando ci ha detto la suaci siamocon lui: non ci sono offese razziste. Conoscodai tempi della Lazio, posso assicurare che non è razzista. E che è un super professionista: una volta che l’episodio era archiviatoche ...