Fabrizio Moro torna in concerto con ‘Una vita intera tour 2024’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 1 aprile 2024) ROMA – Dopo la prima data-evento del 2024 di sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di Roma,sarà protagonista di, che lo porterà a esibirsi in varie arene d’Italia. I biglietti per assistere ai concerti sono già disponibili sui circuiti TicketOne e nei punti vendita e nelle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Bruce Springsteenin Italia: tre date nel 2023 Rammstein: inin Italia nel 2023 Rage Against the Machine: annullato ilper problemi di salute del cantante I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale Muse in Italia nel 2023 con due date!