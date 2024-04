Fabrizio Iacorossi travolto sulla litoranea | il messaggio su Instagram della moglie | “Pregate per noi”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Restano gravissime le condizioni del personal trainersabato scorsoOstia Torvaianica. Nelle ultime ore la, Noemi, ha condiviso un appello sui social. La coppia ha due figli piccoli.Ostia Torvaianica (ilcorrierecitta.com)Lotta ancora per la vita l’uomo di 44 anni, personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti,Ostia-Torvaianica alla vigilia di Pasqua. Un incidente molto grave con l’uomo che era stato soccorso sul posto e poi trasferito in elicottero in Ospedale dove è stato sottoposto nelle ore ...

