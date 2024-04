Fabrizio Iacorossi | lotta tra la vita e la morte il personal trainer dei vip | “Lotta come tu sai fare”

(Di lunedì 1 aprile 2024)di tanti vip e della premier Giorgia Meloni,tra lae ladopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto mentre andava in bicicletta. Il messaggio della moglie: "Ti pregosolo te sai fare".

Fabrizio Iacorossi si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la litoranea quando è stato coinvolto in un incidente: è attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo in prognosi riservata (ilgiornale)

Fabrizio Iacorossi si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato Investito da una auto sulla via Litoranea tra Roma e Pomezia mentre era a bordo di una bicicletta. Il ferito è il personal ... (laprimapagina)

Travolto mentre era in bicicletta. Gravissimo il personal trainer di Meloni e Totti - L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 12.30 e il 44enne è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo.areanapoli

Personal trainer investito da un'auto mentre pedalava in bici: è in gravi condizioni - Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Giorgia Meloni, è stato ricoverato in ospedale a Roma dopo essere stato investito da un'auto sulla via Litoranea.notizie

Fabrizio Iacorossi gravissimo dopo l'incidente in bici, la moglie Noemi: «Ti prego, lotta come solo tu sai fare» - È ancora in gravi condizioni Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti, investito da un'auto lo scorso sabato mentre si allenava in bicicletta sulla ...ilmessaggero