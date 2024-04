F1 | GP Giappone 2024 | programma | orari | tv | streaming Si corre a Suzuka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nel week end del 5-7 aprile andrà in scena il quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di) assisteremo a un fine-settimana molto interessante sulla base di quanto è accaduto nell’ultima uscita stagione all’Albert Park di Melbourne (Australia). Sul tracciato aussie la Ferrari è stata in grado di fare una doppietta straordinaria e sarà interessante capire se ci sarà spazio per una replica. Una pista molto particolare quella nipponica. Sul layout asiatico le vetture saranno messe a dura prova, essendo molto esigente sia dal punto di vista aerodinamico e meccanico. Per questo, l’Ottovolantese sarà probante per comprendere la bontà della SF-24, come del resto delle altre monoposto. Di sicuro, le motivazioni per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz saranno ...