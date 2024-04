Excelsior Rotterdam-PSV martedì 02 aprile 2024 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 1 aprile 2024) Unche non vince da nove partite di Eredivisie, di cui sette perse, e che è terzultimo in classifica, ospita un PSV Eindhoven che sarà certamente furioso per aver perso la prima partita di campionato stagionale contro il NEC consentendo al Feyenoord di portarsi a -7. A sette giornate dalla fine non abbiamo InfoBetting: Scommesse Sportive e