Ex Serie A | Singo | 'C'erano squadre italiane che mi volevano Dal Torino al Monaco un passo avanti'

(Di lunedì 1 aprile 2024) Wilfried, esterno di difesa ex, ha parlato in un`intervista a Sky, toccando alcuni temi tra cui il passaggio dallaA alla...

Singo: "Dal Torino al Monaco un passo avanti. Qui per la Champions" - Wilfried Singo si è raccontato in esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com al termine della partita tra Metz e Monaco di sabato 30 marzo. Dalla Serie A al Monaco passando per la Coppa d'Africa: ...gianlucadimarzio

Il Torino gioca d'anticipo: ritiro a Pinzolo tra il 17 e il 27 luglio, ci sarà anche la Primavera - Mentre il Monza rappresenta, sabato pomeriggio, l’ennesima ultima chiamata per lasciare aperta la porta d’Europa, il Torino programma anche.tuttomercatoweb

Bellanova, che affare per il Toro: dopo nove mesi vale il triplo - Il buon esordio in azzurro e la chance di volare all’Europeo fanno schizzare ancora il suo prezzo: tra 20 e 25 milioni. Ma Raoul sarebbe felice di restare ...tuttosport