Ex conduttore di Sanremo | “Non lo rifarei | mi hanno massacrato”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Chi condurrà la prossima edizione del Festival di? Fra i papabili sicuramente non ci sarà Giorgio Panariello che un Festival lo ha già condotto nel 2006 e non ha intenzione di rifarlo. Lo ha confessato lui stesso a Repubblica. “non è il mio posto. Ci vuole pelo sullo stomaco e sangue freddo. Io mi agito. Pensiamo che Amadeus sia quello di Affari tuoi, ma ha fatto i Festivalbar, anni di dirette, la radio. Come Carlo Conti ha sempre la situazione sotto controllo. Lui, Ama, e tutti i conduttori braviil controllo di loro stessi, io non dormivo la notte. Ti svegli, la mattina dopo vai in conferenza stampa e ti dicono le peggio cose. Non vedevo l’ora che arrivasse domenica. Mima ci sono stati Festival peggiori”. In merito alla nuova edizione tutt’ora senz’ora ...