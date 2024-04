Ex concorrente del GF Vip a Ballando con le Stelle Spagna | “Bravissima”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ultime battute per Bailando con las Estrellas, che la prossima settimana eleggerà il vincitore di questa edizione. Per la semifinale della versione spagnola dicon lehanno chiamato un’ospite internazionale, un’exdel nostro Grande Fratello Vip, che ha ballato in coppia con quel bono di Angelo Madonia. Exdel Grande Fratello Vip star di Bailando con las Estrellas. Venerdì scorso Telecinco ha annunciato così l’arrivo di Carmen Russo come ballerina per una notte: “Carmen Russo è uno dei volti più conosciuti in Italia e anche nel nostro Paese. La star italiana si è fatta conoscere innegli anni ’80 grazie alla sua partecipazione a programmi di successo come ‘Vip noche’. Ora, l’artista torna in campo con una delle sue grandi passioni, il ballo e diventa ...