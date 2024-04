Eurovision 2024 | Pronostici | Ecco Chi Vincerà La Gara!

Angelina Mango è volata a Madrid per il Pre-Party ES 2024 , il primo evento legato all'Eurovision. Sul palco si è esibita sulle note de La Noia, incantando tutti in total black.Continua a leggere (fanpage)

L'Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Malmo, in Svezia, da martedì 7 a sabato 11 maggio. 37 i Paesi partecipanti, tra cui l'Italia, che sarà rappresentata da Angelina Mango.Continua a leggere (fanpage)

Le scalette delle due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2024 che andranno in onda su Rai2 con Mara Maionchi e Gabriele Corsi alla conduzione per l'Italia: Angelina Mango si esibirà come ... (fanpage)