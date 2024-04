(Di lunedì 1 aprile 2024) C’è chi non verrà rieletto, ma anche chi non avrà nemmeno un posto in lista: nell’elenco non mancano i nomi di prestigio

Europee, da Alessandra Mussolini a Cozzolino: chi dirà addio all'Europarlamento - C’è chi non verrà rieletto, ma anche chi non avrà nemmeno un posto in lista: nell’elenco non mancano i nomi di prestigio ...ilgiornale

Gli europarlamentari che dovranno dire addio a Bruxelles: da Alessandra Mussolini all’ex Iena Giarrusso, tutti i nomi - Mancano 68 giorni al voto per le Europee. Secondo i sondaggi la Lega eleggerebbe solo 7 eurodeputati invece di 28. Per FdI previsto un boom: da 5 a 23. I tanti addii forzati e la battaglia per le rica ...corriere

Sondaggi politici Europee 2024/ Meloni sopra 27%, Lega sotto 9%, Renzi-Bonino verso 5%. Seggi, Pd +1 sul M5s - I sondaggi politici 2024 verso le Europee, intenzioni di voto Euromedia-Ghisleri: Centrodestra recupera con FdI sopra il 27%, Lega e FI in derby ...ilsussidiario