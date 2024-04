Esondazioni | frane e strade chiuse | Pasquetta da incubo Cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) La Pasqua e il lunedì dell’Angelo hanno portato con sé un’ondata di maltempo che ha colpito duramente la Bergamasca, in particolare l’Hinterland e la Valle Brembana, causando danni e disagi notevoli. La notte tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile è stata caratterizzata da pioggia forte e raffiche di vento, che hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione, in particolare nella zona di Lenna. Qui, un nubifragio ha devastato un capannone agricolo in località L’oro, arrecando danni anche all’abitazione adiacente. Il maltempo non ha dato tregua nemmeno nella mattinata di, quando una frana ha ostruito la strada che collega Bracca alla frazione Cornalta, isolando un centinaio di persone. L’unica via di accesso rimasta è stata una strada rurale lunga circa un chilometro. A Zogno, l’innalzamento del livello del Brembo ha provocato il cedimento di ...