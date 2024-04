Esclusi 800 addetti alla sicurezza per le Olimpiadi 2024 a Parigi | «Tra loro islamisti ed ecologisti radicali»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024)ha escluso circa 800, inizialmente reclutati per i Giochi olimpici previsti per il prossimo 26 luglio. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, sottolineando, inoltre, come 15 disono considerati una minaccia per lanazionale. «Abbiamo allontanato 800 persone – ha detto Darmanin al canale all-news Lci -, tra cui 15 con dossier “S”. Questo significa – ha precisato – che ci sono persone che volevano partecipare all’organizzazione dei Giochi per portare la fiamma, per essere volontari, e che non avevano buone intenzioni». All’interno di questo gruppo di persone, ha sottolineato il ministro del governo francese – erano presenti «...