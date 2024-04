Esce per una battuta di pesca e non fa più ritorno a casa | ritrovato senza vita

(Di lunedì 1 aprile 2024) Lizzola (Valbondione). Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, era uscito per unadiin un torrente vicino a, ma non è più rientrato. I familiari, non riuscendo più a contattarlo, hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio. Il corpodi Alessandro Piccinelli, 54 anni, è stato trovato riverso nel torrente verso la mezzanotte dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. La vittima abitava a Lizzola di Valbondione, in via Manina. Si pensa a un malore.

