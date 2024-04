Erdogan sconfitto alle amministrative in Turchia | il tramonto del sultano | cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) è ildel. L'opposizione inha trionfatoelezioni, con il partito repubblicano Chp che diventa la prima forza politica del Paese e si conferma a Istanbul e Ankara, i due centri nevralgici del Paese riconquistati nel 2019 dopo 25 anni. I risultati del voto costituiscono una dura batosta per il presidente Recep Tayyip: il leader turco aveva promesso di riportare le due metropoli sotto il controllo del proprio partito e si è speso in una campagna elettorale senza sosta che però non ha sortito gli effetti sperati. Sono attualmente 10 i punti di distacco a Istanbul tra il sindaco uscente Ekrem Imamoglu e il candidato del presidente, Murat Kurum quando lo scrutinio è ormai oltre il 90%. Un distacco apparso evidente e incolmabile da subito, ...