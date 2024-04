Erdogan perde le amministrative ma il suo regno non si discute per ora

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) “La giornata di oggi segna un momento cruciale non solo per Istanbul ma per la democrazia stessa. Mentre celebriamo la nostra vittoria, mandiamo al mondo un messaggio: è finito il declino della democrazia”. Sono le parole pronunciate dal sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo avere sconfitto il candidato sostenuto dal presidente Recep Tayyip, ottenendo più del 51% dei consensi alledi ieri in Turchia, dove il suo partito Chp, la maggiore forza di opposizione ha vinto anche nella capitale Ankara e in tutte le maggiori città del Paese. Il risultato di Istanbul, ha detto ancora Imamoglu, è “un faro di speranza e una testimonianza della resilienza dei valori democratici contro il crescente autoritarismo”, “c’è l’eco dello spirito della fondazione della nostra Repubblica da parte di Mustafa Kemal Ataturk”. Ad Ankara la vittoria è ...