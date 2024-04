Erdogan | comincia il declino Alle amministrative il suo partito | Akp | superato dall’opposizione dei popolari Chp

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilpopolare repubblicano (Chp) turco, all’opposizione, ha ottenuto la vittoria in 35 città della Turchia, mentre ilal governo, secondo i risultati delle elezioni dopo lo spoglio del 99,9 per cento dei seggi, ha ottenuto la maggioranza dei voti in 24 città. “Secondo i risultati preliminari, dopo aver contato i voti del 99,9% dei seggi elettorali, i candidati delpopolare repubblicano hanno vinto in 35 città, mentre quelli delGiustizia e Sviluppo (Akp) hanno vinto in 24”, ha detto il presidente del Consiglio elettorale supremo, Ahmet Yener, alla stampa. Yener ha precisato che la partecipazione è stata almeno del 78%. I membri del Chp saranno sindaci in 14 delle 30 grandi città del Paese. Altre 10 città saranno guidate da rappresentanti deldemocratico popolare, e ...