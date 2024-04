Era scomparso il giorno di Pasqua | Alessandro è stato ritrovato così…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nella serena giornata di, il 31 marzo, una tragedia ha sconvolto la comunità dell’Alta Val Seriana, in provincia di Bergamo.Piccinelli, un appassionato pescatore di 54 anni, èmorto in un torrente vicino Lizzola, trasformando una festività indi lutto per i suoi cari.aveva deciso di dedicare ildialla sua attività preferita: la pesca. Uscito di casa nella mattinata, ha scelto un corso d’acqua vicino al suo domicilio per immergersi nella tranquillità della natura. Tuttavia, il destino aveva in serbo un tragico epilogo. Non vedendolo rientrare con il calare del sole, preoccupati, i familiari hanno lanciato l’allarme. La comunità si è immediatamente mobilitata, con il Soccorso ...