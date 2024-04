Enrico Tijani di Mare Fuori | “Da piccolo ho subito razzismo Oggi sogno di aiutare la mia famiglia in Africa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 1 aprile 2024)si racconta a Fanpage.it tra carriera e vita privata. 21 anni, originario del Ghana, interpreta Diego Dobermann in4: "Il mio obiettivo è lavorare tanto per permettermi di fare del bene in Africa. Vorreitante persone, in primis la mia". Sul set riesce a liberare le sue emozioni: "Mi sembra di essere in una scatola magica".