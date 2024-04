“Elezioni in Turchia | sonore ceffone a Erdogan | vi spiego perché”

(Di lunedì 1 aprile 2024) La televisione pubblica Trt ha provato in tutti i modi a depotenziare il significato politico dellelocali di ieri (domenica 31 marzo, ndr) in. Si è parlato di “fatica” dell’elettorato e di fattori squisitamente amministrativi, con quel tono mellifluo che alla fine rende ridicole tutte le televisioni troppo filogovernative a tutte le latitudini. La verità è che lelocali sono state un sonoroper l’Ak Parti di Recep Tayyip Erdo?an, che ha perso malamente nelle cinque più grandi citta del paese, fallendo l’obiettivo di riconquistare elettoralmente ?stanbul e per giunta arretrando rispetto ai risultati del 2019. Il Chp (il Partito repubblicano del popolo, che tenderei a definire come un partito centrista) diventa il primo partito a livello nazionale, con una significativa avanzata ...

[caption id="attachment_311695" align="alignleft" width="300"] Recep Tayyip Erdo?an, presidente della Turchia [/caption] Il voto "segna un momento cruciale non solo per Istanbul ma per la ... (ilfogliettone)

Elezioni Turchia, in un villaggio il vincitore è estratto a sorte. Il video - Vittoria dell'opposizione alle Elezioni amministrative in Turchia. A votare per i nuovi sindaci e per rinnovare i consigli municipali di migliaia di città del Pese, ottantacinque milioni di persone. A ...tg.la7

Turchia, Erdogan sconfitto alle Elezioni amministrative - Battuta d'arresto per Erdogan nelle Elezioni amministrative di ieri sera. L'opposizione vince e conferma i propri sindaci a Istanbul e Ankara, ...stream24.ilsole24ore

Elezioni in Turchia, l’AKP non è più la prima forza politica. Erdogan ammette la sconfitta - Venti di cambiamento in Turchia L’esito delle Elezioni amministrative sembrerebbero presagirlo. Le grandi città turche ovvero Istanbul, Ankara, Smirne, ...ecovicentino