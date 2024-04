Erdogan e il suo Akp battuti nelle grandi città, ma non solo: "Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo", dice il presidente turco. Particolarmente significativa la conferma di ?mamo?lu come sindaco ad ... (fanpage)

Elezioni in Turchia, Istanbul e Ankara alle opposizioni. Erdogan: "Non sono andate come speravamo" - Il presidente Erdogan, 70 anni, ha riconosciuto che le Elezioni non sono andate come aveva sperato, ma ha detto ai sostenitori ad Ankara che segneranno " non la fine per noi, ma piuttosto un punto di ...adnkronos

Ekrem Imamoglu, il principale rivale politico di Erdogan - Era un politico già molto noto, e con la riconferma a sindaco di Istanbul è diventato inequivocabilmente la più rilevante figura politica dell'opposizione in Turchia ...ilpost

Turchia, lira in calo dopo la sconfitta di Erdogan. Agli investitori esteri 4,9 miliardi. Perché ora i gestori temono cambiamenti - I timori di analisti e gestori L’opposizione vince alle Elezioni amministrative in Turchia. A Istanbul e Ankara i sindaci uscenti, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas hanno battuto i candidati sostenuti dal ...milanofinanza