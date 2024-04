Elezioni in Turchia | Istanbul e Ankara alle opposizioni Erdogan | “Non sono andate come speravamo”

"Casa Italia" e il mondo che verrà - Rivendicazioni e riconferme: dal tragico attentato a Mosca, alla guerra in Ucraina, a quella a Gaza, per poi arrivare alle Elezioni in Iran e Turchia. Il mondo con metà della popolazione chiamata al ...rai

Elezioni Turchia, in un villaggio il vincitore è estratto a sorte. Il video - Vittoria dell'opposizione alle Elezioni amministrative in Turchia. A votare per i nuovi sindaci e per rinnovare i consigli municipali di migliaia di città del Pese, ottantacinque milioni di persone. A ...tg.la7

Turchia, Erdogan sconfitto alle amministrative: "Non è il risultato che volevamo" - "Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle Elezioni", ha detto Erdogan durante un discorso dalla sede del suo partito Akp nella capitale, trasmesso dalla tv di Stato Trt.tg24.sky