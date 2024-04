Elezioni in Turchia | Istanbul e Ankara alle opposizioni Erdogan | «Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo»

L'affluenza alle urne è stata stimata superiore al 77% in tutto il Paese. Duro colpo per il presidente 70enne che lo ha definito, però, "non la fine ma un punto di svolta" Il principale partito ... (sbircialanotizia)

Chi è Ekrem Imamoglu, il sindaco laico di Istanbul che fa tremare Erdogan - [[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) Turchia, 61 milioni alle urne, in bilico Istanbul e il futuro di Erdogan]] I suoi problemi sono stati aggravati dal fatto che Erdogan si è preso il merito di ...repubblica

Amministrative in Turchia, vince l’opposizione: Erdogan non riconquista Istanbul e Ankara - Sconfitta per Erdogan alle amministrative in Turchia. A Istanbul e Ankara i sindaci uscenti, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, hanno battuto i candidati sostenuti dal presidente turco, che già aveva pers ...tpi

Elezioni amministrative in Turchia, Erdogan battuto a Istanbul e Ankara - ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ISTANBUL (ITALPRESS)- L’opposizione ha vinto le Elezioni amministrative in Turchia. A Istanbul e Ankara i sindaci uscenti, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, hanno avuto ...ticinonotizie