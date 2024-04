Ekrem Imamoglu | chi è il sindaco rieletto di Istanbul e avversario di Erdogan

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 –guida la carica dell'opposizione in Turchia. Ildiè statocon ampia maggioranza, spianandosi così la strada per una candidatura alla presidenza del paese nel 2028, da anni saldamente in mano a Recep Tayyip. Ma chi è questo rampante e carismatico 52enne quasi sconosciuto fino a pochi anni fa a elettori e membri del Partito popolare repubblicano (Chp)? Le origini e l’ascesa politica Musulmano praticante ma membro di un partito laico, spostato e padre di tre figli,da ragazzo sognava una carriera da calciatore, prima di finire a lavorare nell'azienda edilizia di famiglia. Nato comenella regione del Mar Nero, si è affermato sulla scena politica ...

"No alle presidenziali anticipate", Erdogan incassa la batosta e prova a tirare dritto - Intanto, però, le amministrative hanno sancito per la prima volta in 20 anni la supremazia sull'Akp del Partito popolare repubblicano (Chp), ora all'opposizione, guidato dal leader Ekrem Imamoglu, ...agoramagazine

Subscribe to this RSS feed - "Il suo mandato durerà fino al 2028", ha fatto sapere il consigliere capo del leader turco. Intanto, però, le amministrative hanno sancito per la prima volta in 20 anni la supremazia sull'Akp del Part ...agoramagazine

L’opposizione vince in Turchia, ma la strada verso Ankara è ancora lunga - A puntare alla leadership del Chp, però, è da tempo Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul appena riconfermato alla guida della capitale economica della Turchia. Proprio Imamoglu potrebbe essere il ...editorialedomani