EA Sports FC 24 domina in UK ma South Park | Snow Day debutta al terzo posto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 1 aprile 2024) GfK ha condiviso le classifiche di vendita dei videogiochi della scorsa settimana in UK, dove vediamo EAFC 24 imporsi nuovamente al primo, seguito da uno dei giochi di maggior successo da ormai un anno a questa parte: Hogwarts Legacy. Come leggiamo su VGC, l’unico nuovo titolo presente nella top 10 della scorsa settimana nel Regno Unito èDay, progetto che ha deluso le aspettative come abbiamo visto nella nostra recensione dedicata e dai voti bassi e deludenti assegnati al titolo dalla stampa specializzata. GfK ha inoltre rivelato che il recente ed apprezzato Dragon’s Dogma 2 è passato dalla seconda alla quinta posizione, vantando inoltre il miglior debutto nel Regno Unito del 2024 se si tiene conto delle copie fisiche e digitali vendute (quest’ultime non sono tenute in ...